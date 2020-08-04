Объявление!

Матч Каазахстан-Россия состоится 5 августа в 16.00 на платформе https://www.chess.com/ru

Заявки принимаются.Контроль времени 15 минут + 10 сек на ход каждому участнику. Играть 2 партии (черными и белыми). Возраст 2012-2004 г.р.

Областная федерация шахмат формирует команду в составе 30 человек. Желающие принять участие в матче могут прислать заявки на электронную почту: egorpavl@mail.ru или maslova39sh38@yandex.ru