Объявление!

5 августа планируется Международный матч- турнир по шахматам "Белгород-Павлодар" на площадке https://www.chess.com/ru, посвященный Дню города Белгорода и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Контроль времени 15 минут + 10 сек на ход каждому участнику. Играть 2 партии (черными и белыми). Возраст 2012-2004 г.р.

Областная федерация шахмат формирует команду в составе 30 человек. Желающие принять участие в матче могут прислать заявки на электронную почту: egorpavl@mail.ru или maslova39sh38@yandex.ru до 3 августа.