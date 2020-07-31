Объявление!
Опубликовано пт, 31/07/2020 - 20:38 пользователем Маслова Ирина
5 августа планируется Международный матч- турнир по шахматам "Белгород-Павлодар" на площадке https://www.chess.com/ru, посвященный Дню города Белгорода и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Контроль времени 15 минут + 10 сек на ход каждому участнику. Играть 2 партии (черными и белыми). Возраст 2012-2004 г.р.
Областная федерация шахмат формирует команду в составе 30 человек. Желающие принять участие в матче могут прислать заявки на электронную почту: egorpavl@mail.ru или maslova39sh38@yandex.ru до 3 августа.
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