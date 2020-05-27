Объявление

03 июня в день моего 35-летия, в 21-00 по мск., на сайте «Lichess.org» состоится шахматный онлайн блицтурнир со взносом для всех желающих.Взносы минимальны: 300 рублей (средний возраст), 200 рублей (школьники и ветераны).70% от взносов будут распределены на призовой фонд, 30% от собранных средств будут направлены на приобретение в городской шахматный клуб им. Б. В. Синева популярной и столь необходимой программы для жеребьевки участников при проведении оффлайн турниров «Swiss Manager». Если Вы хотите принять участие в турнире или просто выступить в качестве спонсора, по всем интересующим вопросам обращайтесь к организатору турнира Першину Сергею Николаевичу. С уважением, руководитель шахматной школы "КАИССА",Першин Сергей Николаевич