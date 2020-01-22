Объявление!

Хочешь научиться играть в шахматы? Хочешь научиться логически мыслить, просчитывать ходы наперед? Хочешь иметь острый ум и филигранно решать сложные стратегические задачки? "Звездные шахматы" - наш курс для тебя Ждем ребят на наш новый интересный курс. Занятия проводит тренер Маслова И.В.

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