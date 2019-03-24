Объявление

Шахматный клуб «Золотая пешка» приглашает шахматистов всех возрастов принять участие в весенних квалификационных турнирах по классическим шахматам с обсчетом российского рейтинга (присвоением разрядов). Турниры состоятся в Центре образования № 1 (Чумичова 53А) с 28 марта 2019г. Информацию о турнирах можно получить по телефонам 8-980-383-68-47 и 8-960-634-47-58, предварительные заявки отправлять по электронной почте Leonid_okun@mail.ru.