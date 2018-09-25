ОБЪЯВЛЕНИЕ!

29 сентября 2018 года в 12 часов дня в помещении в государственной универсальной научной библиотеки по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д.39а клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с молодежным Советом территории №27 г. Белгорода проводит праздничное мероприятие под названием «Не стареют душой ветераны», посвященное Дню пожилого человека.

В программе: чествование ветеранов, большой праздничный концерт, призовые блиц-турниры по шахматам среди мужчин, женщин и детей, сладкий стол.

Независимо от возраста, приглашаем всех желающих. Каждый из вас найдет что-то интересное и запоминающееся на нашем празднике.

Руководитель клуба ветеранов «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.