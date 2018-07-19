Объявление!

Опубликовано чт, 19/07/2018 - 23:42 пользователем Маслова Ирина

20 июля в 18.00 в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» (г. Белгород, ул. Победы, 85), в Международный день шахмат,  состоится «Блиц» – по 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2 сек. на каждый ход.

Приглашаются  все желающие имеющие квалификацию не ниже 2  разряда.

Турнирный взнос: 200 рублей; ветераны, женщины и школьники 2001 г.р. и моложе – 100руб.

Студенты, преподаватели, сотрудники НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и приглашенные участники допускаются без взноса. 

 Регистрация участников в 17.30.

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