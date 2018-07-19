Объявление!

20 июля в 18.00 в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» (г. Белгород, ул. Победы, 85), в Международный день шахмат, состоится «Блиц» – по 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2 сек. на каждый ход.

Приглашаются все желающие имеющие квалификацию не ниже 2 разряда.

Турнирный взнос: 200 рублей; ветераны, женщины и школьники 2001 г.р. и моложе – 100руб.

Студенты, преподаватели, сотрудники НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и приглашенные участники допускаются без взноса.

Регистрация участников в 17.30.