Объявление!
Опубликовано чт, 19/07/2018 - 23:42 пользователем Маслова Ирина
20 июля в 18.00 в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» (г. Белгород, ул. Победы, 85), в Международный день шахмат, состоится «Блиц» – по 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2 сек. на каждый ход.
Приглашаются все желающие имеющие квалификацию не ниже 2 разряда.
Турнирный взнос: 200 рублей; ветераны, женщины и школьники 2001 г.р. и моложе – 100руб.
Студенты, преподаватели, сотрудники НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и приглашенные участники допускаются без взноса.
Регистрация участников в 17.30.
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