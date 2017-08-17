Объявление!

19 августа клуб «Мыслитель» приглашает всех желающих к 12 часам дня в шахматный павильон парка им.Ленина – на празднование Яблочного Спаса (Преображение Господне).

В программе: дегустация даров природы, выращенных самими участниками клуба, апробация меда от знаменитого пасечника и постоянного спонсора клуба Владимира Вашева, бесплатная раздача рассады сортовой клубники от председателя клуба Владимира Зацепина, небольшой концерт с исполнением стихов и песен, и, в заключении, блиц-турнир среди мужчин и женщин с призами и дипломами.