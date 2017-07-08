Объявление!

Добрый день!21 и 22 июля "ДНЕПР 2017" в г. Ярцево, Смоленская область.Призовой фонд турниров более 150 000 рублей.Великолепные призы для юношей и девушек 2004 г.р. и моложе (общая стоимость призов более 50 000)!!Для иностранцев и гроссмейстеров ВОЗМОЖНО будет организовано бесплатное проживание (количество мест ограничено и согласовывается с организаторами)подробная информация на сайте www.chessor.ru и в положении.Приглашаю принять участие в турнире по быстрым шахматам и гандикап-турнире на СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ!!

Руководитель Профессиональной

шахматной школы "Корона" ИП Переходкин В.М.тел.: +7 903 894 44 40