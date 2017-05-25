Мероприятия по интеллектуальным видам спорта посвященные Международному дню защиты детей

Место проведения: Площадка перед МКЦ НИУ «БелГУ» 28 мая 2017 г.

Торжественное открытие в 12.00

Мероприятие проводится «Центром развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» совместно с «Центром адаптивного спора и физической культуры Белгородской области» при поддержке: Управления физической культуры и спорта Белгородской области, Управление по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация», Профсоюзного комитета НИУ «БелГУ», Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» - генерального партнера мероприятий.. В программе мероприятия: Сеансы одновременной игры по шахматам, русским и стоклеточным шашкам. Сеансы одновременной игры дают сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены шахматного клуба НИУ «БелГУ».

Для участия приглашаются мальчики и девочки не старше 14 лет и лица с ограниченными возможностями здоровья до 21 года.

Цель мероприятия: приобщение детей к интеллектуальным видам спора и адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе..