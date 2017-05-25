Мероприятия по интеллектуальным видам спорта посвященные Международному дню защиты детей

Опубликовано чт, 25/05/2017 - 21:50 пользователем Маслова Ирина

Мероприятия по интеллектуальным видам спорта посвященные  Международному дню защиты детей

Место проведения: Площадка перед МКЦ НИУ  «БелГУ»        28 мая 2017 г.

Торжественное открытие в  12.00   

Мероприятие проводится      «Центром развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» совместно с «Центром адаптивного спора и физической культуры Белгородской области»  при поддержке:   Управления физической культуры и спорта Белгородской области, Управление по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация», Профсоюзного комитета НИУ «БелГУ»,                                                                                                               Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» - генерального партнера мероприятий..                                           В программе мероприятия: Сеансы одновременной игры по шахматам,  русским и стоклеточным шашкам. Сеансы одновременной игры дают  сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены шахматного клуба НИУ «БелГУ».

Для участия приглашаются мальчики и девочки не старше 14 лет и лица с ограниченными возможностями здоровья до 21 года.

Цель мероприятия: приобщение детей к интеллектуальным видам спора и адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе..

Статус: 
Действующие
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