Матч- Казахстан-Россия

Сегодня состоится международный онлайн-матч!

Место проведения – в домашних условиях с применением игровой платформы www.chess.com в электронных клубах «Biz birgemiz» и «Шахклуб четырех коней» (для юношей и девушек 2004г.р. и младше).

Соревнования проводятся 5 августа 2020 года в 16:00 (первый тур) и 5 августа 2020 года в 16:50 (второй тур) составом из 2 команд (команда г.Павлодара и команда Белгородской области) в 2 этапа (каждый игрок сыграет со своим противником 2 партии: одну партию – белым цветом, вторую – черными) с обсчетом электронного рейтинга сайта www.chess.com. Количество досок в каждой команде – минимум 30

Контроль времени на партию – 15 минут основного времени плюс 10 секунд добавления за каждый ход, начиная с первого хода каждому участнику.