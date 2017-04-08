Кубок ректора НИУ "БелГУ"
Опубликовано сб, 08/04/2017 - 20:57 пользователем Маслова Ирина
В МКЦ НИУ "БелГУ проходит Кубок ректора.
Информацию о ходе соревнований и жеребьевку можно узнать по этим ссылкам.
"Кубок ректора НИУ "БелГУ". Отборочный этап НСШЛ http://chess-results.com/Tnr274343.aspx?lan=11
Рейтинговый турнир http://chess-results.com/Tnr273983.aspx?lan=11 Любительский турнир http://chess-results.com/Tnr273801.aspx?lan=11 Соревнования Землячеств НИУ БелГУ http://chess-results.com/Tnr273780.aspx?lan=11
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