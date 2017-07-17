Командное первенство России среди юношей и девушек по классическим шахматам, рапиду и блицу проходит в Белгороде с 31 июля по 12 августа 2017 года.

Право на участие в соревновании имеют команды детских коллективов (ДЮСШ, Дворцов творчества, общеобразовательных школ и др.) в составе 7 человек: 4 основных участника, в т.ч. минимум 1 девушка, 1 запасной (юноша или девушка), 1 тренер, 1 представитель. Возраст участников 1999 г.р. и моложе. В составе команды не допускается участие иностранных спортсменов. На 4-й доске должна быть заявлена девушка.

В случае если запасной игрок – девушка, то она может менять либо только участников на юношеских досках 1-3, либо участницу на 4-й доске, о чем необходимо уведомить главного судью соревнований до жеребьевки 1-го тура. В случае отсутствия такого уведомления считается, что игрок выступает запасным на 4-й доске. В случае замены игрока «сдвиг» досок не происходит.

Допускается совмещение функций тренера и представителя.

Информация на Chess-Results.

Классика

Гарантированный призовой фонд составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

31 июля

день приезда участников

в течение дня

31 июля

регистрация участников турнира, комиссия по допуску

с 15.00 до 21.00

31 июля

Техническое совещание и заседание судейской коллегии

21.00

31 июля

Жеребьевка 1-го тура

23.30

1 августа

Торжественное открытие соревнований

14.00 - явка всех команд строго обязательна

1 августа

1-й тур

15.00

2-3 августа

2-3 туры

10.00

4 августа

выходной

5-10 августа

4-9 туры

10.00

11 августа

закрытие соревнований и награждение

15.00

12 августа

отъезд участников

в течение дня

Контроль времени – 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. При опоздании на тур более чем на 30 минут команде засчитывается поражение на всех досках.

Участникам запрещаются переговоры о ничьей до 40 хода включительно.

Блиц

Гарантированный призовой фонд составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

3 августа

день приезда участников

в течение дня

3 августа

регистрация участников турнира, комиссия по допуску

с 15.00 до 21.00

3 августа

Техническое совещание и заседание судейской коллегии

21.00

3 августа

Жеребьевка 1-го тура

23.30

4 августа

открытие соревнований

10.00

4 августа

1-5 туры

10.30 – 13.00

4 августа

6-9 туры

15.00 – 16.30

4 августа

закрытие соревнований

и награждение

18.00

5 августа

отъезд участников

в течение дня

Контроль времени – 3 минуты на партию каждому участнику с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Допустимое время опоздания на тур – 0 минут. При опоздании на тур команде засчитывается поражение на всех досках.

Быстрые шахматы

Гарантированный призовой фонд составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

10 августа

день приезда участников

в течение дня

10 августа

регистрация участников турнира, комиссия по допуску

с 15.00 до 21.00

10 августа

Техническое совещание и заседание судейской коллегии

21.00

10 августа

Жеребьевка 1-го тура

23.30

11 августа

открытие соревнований

09.40

11 августа

1-6 туры

10.00 – 14.00

11 августа

7-11 туры

16.00 – 19.30

11 августа

закрытие соревнований

и награждение

20.30

12 августа

отъезд участников

в течение дня

Контроль времени – 10 минут на партию каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Допустимое время опоздания на тур – 0 минут. При опоздании на тур команде засчитывается поражение на всех досках.

Главный судья – международный арбитр/ССВК Александр Иванов (г. Белгород).