Командное первенство России среди юношей и девушек по классическим шахматам, рапиду и блицу проходит в Белгороде
Командное первенство России среди юношей и девушек по классическим шахматам, рапиду и блицу проходит в Белгороде с 31 июля по 12 августа 2017 года.
Право на участие в соревновании имеют команды детских коллективов (ДЮСШ, Дворцов творчества, общеобразовательных школ и др.) в составе 7 человек: 4 основных участника, в т.ч. минимум 1 девушка, 1 запасной (юноша или девушка), 1 тренер, 1 представитель. Возраст участников 1999 г.р. и моложе. В составе команды не допускается участие иностранных спортсменов. На 4-й доске должна быть заявлена девушка.
В случае если запасной игрок – девушка, то она может менять либо только участников на юношеских досках 1-3, либо участницу на 4-й доске, о чем необходимо уведомить главного судью соревнований до жеребьевки 1-го тура. В случае отсутствия такого уведомления считается, что игрок выступает запасным на 4-й доске. В случае замены игрока «сдвиг» досок не происходит.
Допускается совмещение функций тренера и представителя.
Классика
Гарантированный призовой фонд составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
31 июля
день приезда участников
в течение дня
31 июля
регистрация участников турнира, комиссия по допуску
с 15.00 до 21.00
31 июля
Техническое совещание и заседание судейской коллегии
21.00
31 июля
Жеребьевка 1-го тура
23.30
1 августа
Торжественное открытие соревнований
14.00 - явка всех команд строго обязательна
1 августа
1-й тур
15.00
2-3 августа
2-3 туры
10.00
4 августа
выходной
5-10 августа
4-9 туры
10.00
11 августа
закрытие соревнований и награждение
15.00
12 августа
отъезд участников
в течение дня
Контроль времени – 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. При опоздании на тур более чем на 30 минут команде засчитывается поражение на всех досках.
Участникам запрещаются переговоры о ничьей до 40 хода включительно.
Блиц
Гарантированный призовой фонд составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
3 августа
день приезда участников
в течение дня
3 августа
регистрация участников турнира, комиссия по допуску
с 15.00 до 21.00
3 августа
Техническое совещание и заседание судейской коллегии
21.00
3 августа
Жеребьевка 1-го тура
23.30
4 августа
открытие соревнований
10.00
4 августа
1-5 туры
10.30 – 13.00
4 августа
6-9 туры
15.00 – 16.30
4 августа
закрытие соревнований
и награждение
18.00
5 августа
отъезд участников
в течение дня
Контроль времени – 3 минуты на партию каждому участнику с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Допустимое время опоздания на тур – 0 минут. При опоздании на тур команде засчитывается поражение на всех досках.
Быстрые шахматы
Гарантированный призовой фонд составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 августа
день приезда участников
в течение дня
10 августа
регистрация участников турнира, комиссия по допуску
с 15.00 до 21.00
10 августа
Техническое совещание и заседание судейской коллегии
21.00
10 августа
Жеребьевка 1-го тура
23.30
11 августа
открытие соревнований
09.40
11 августа
1-6 туры
10.00 – 14.00
11 августа
7-11 туры
16.00 – 19.30
11 августа
закрытие соревнований
и награждение
20.30
12 августа
отъезд участников
в течение дня
Контроль времени – 10 минут на партию каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Допустимое время опоздания на тур – 0 минут. При опоздании на тур команде засчитывается поражение на всех досках.
Главный судья – международный арбитр/ССВК Александр Иванов (г. Белгород).
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