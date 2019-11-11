Информационное письмо об общем собрании Белгородской региональной общественной организации "Шахматная федерация"
Белгородская региональная Общественная организация
«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 7, оф.308
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«Октябрьский» в г. Белгороде
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Уважаемые члены федерации!
12 ноября 2019г. в Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», г.Белгород, ул.Победы д.85, общ. № 4 (вход со двора), будет проводиться общее собрание Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация».
Для участия в собрании приглашаются по одному представителю от муниципальных образований и члены президиума.
Регистрация участников с 13.30 до 13.00.
Делегаты предоставляют протокол собрания или выписку о выборе их делегатом.
Начало заседания в 14.00.
Предварительную информацию об участниках собрания присылать на эл.адрес: a_ivanov@bsu.edu.ru
На заседании присутствует руководство УФКиС области.
Повестка собрания:
1. 1. Вопрос по аккредитации федерации.
1. Утверждение изменений в уставе федерации.
2. Избрание попечительского совета федерации..
3.Утверждение кандидатуры председателя попечительского совета федерации. 4. Избрание президента федерации.
2. Информация о работе федерации за 2019г.
3.Утверждение календарного плана проведения мероприятий федерации на 2020 г.
4. Разное
С уважением, Исп. директор федерации А. Иванов
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