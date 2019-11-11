Информационное письмо об общем собрании Белгородской региональной общественной организации "Шахматная федерация"

Белгородская региональная Общественная организация

«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 7, оф.308

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Уважаемые члены федерации!

12 ноября 2019г. в Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», г.Белгород, ул.Победы д.85, общ. № 4 (вход со двора), будет проводиться общее собрание Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация».

Для участия в собрании приглашаются по одному представителю от муниципальных образований и члены президиума.

Регистрация участников с 13.30 до 13.00.

Делегаты предоставляют протокол собрания или выписку о выборе их делегатом.

Начало заседания в 14.00.

Предварительную информацию об участниках собрания присылать на эл.адрес: a_ivanov@bsu.edu.ru

На заседании присутствует руководство УФКиС области.

Повестка собрания:

1. 1. Вопрос по аккредитации федерации.

1. Утверждение изменений в уставе федерации.

2. Избрание попечительского совета федерации..

3.Утверждение кандидатуры председателя попечительского совета федерации. 4. Избрание президента федерации.

2. Информация о работе федерации за 2019г.

3.Утверждение календарного плана проведения мероприятий федерации на 2020 г.

4. Разное

С уважением, Исп. директор федерации А. Иванов