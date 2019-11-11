Информационное письмо об общем собрании Белгородской региональной общественной организации "Шахматная федерация"

Опубликовано пн, 11/11/2019 - 22:08 пользователем Маслова Ирина

 

       Белгородская региональная Общественная организация

«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 7, оф.308

Тел./факс (4722) 26-54-10

ИНН 3123154366 КПП 312301001

Р\с № 40703810900020000114, в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» Доп.офис

«Октябрьский» в г. Белгороде

БИК 041403701, К/с №30101810100000000701

 

 

                  Уважаемые члены федерации!

 

12 ноября 2019г. в Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», г.Белгород, ул.Победы д.85, общ. № 4 (вход со двора), будет проводиться общее собрание Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация». 

Для участия в собрании приглашаются по одному представителю от муниципальных образований и члены президиума.

Регистрация участников с 13.30 до 13.00.

Делегаты предоставляют протокол собрания или выписку о выборе их делегатом.

Начало заседания в 14.00.

         Предварительную информацию об участниках собрания присылать на эл.адрес: a_ivanov@bsu.edu.ru        

На заседании присутствует руководство УФКиС области.             

Повестка собрания:

1.                         1.  Вопрос по аккредитации федерации.                                                                                                                                                                             

1. Утверждение изменений в уставе федерации.                                                               

    2. Избрание попечительского совета федерации..                                                            

                                                       3.Утверждение кандидатуры председателя попечительского совета федерации.                                                                                                                                       4. Избрание президента федерации.                                                                                               

                                 2. Информация о работе федерации за 2019г.                                                                               

                  3.Утверждение календарного плана проведения мероприятий федерации на 2020 г.                                        

  4. Разное 

             

                                                                                                                                                                     

          С уважением,         Исп. директор  федерации                                              А. Иванов

 

 

 

Статус: 
Действующие