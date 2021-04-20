Церемония награждения 17 Кубка ректора "НИУ"БелГУ" по шахматам

Опубликовано вт, 20/04/2021 - 07:47 пользователем belgorodchess

 ВНИМАНИЕ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Торжественное  награждение победителей и призеров  "17  Кубка ректора" НИУ "БелГУ" по шахматам , а также всех остальных участников                                                                                                                                будет проводиться 20 апреля 2020 г.    в Концертном зале  НИУ "БелГУ"  (ул. Студенческая, 14, вход со стороны  ул. Б.Хмельницкого).                                                                                                                                                 Регистрация всех участников с 17.30. Начало закрытия в 18.00.                                                                                                                                                                                                                                                                      Участникам не пришедшим на Церемонию закрытия (без уважительной причины) призы выдаваться не будут.

Статус: 
Действующие