Церемония награждения 17 Кубка ректора "НИУ"БелГУ" по шахматам

ВНИМАНИЕ! Торжественное награждение победителей и призеров "17 Кубка ректора" НИУ "БелГУ" по шахматам , а также всех остальных участников будет проводиться 20 апреля 2020 г. в Концертном зале НИУ "БелГУ" (ул. Студенческая, 14, вход со стороны ул. Б.Хмельницкого). Регистрация всех участников с 17.30. Начало закрытия в 18.00. Участникам не пришедшим на Церемонию закрытия (без уважительной причины) призы выдаваться не будут.